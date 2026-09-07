Ha un tumore al seno: il Como le rinnova il contratto

07 Set 2026 - 18:07
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© Como 1907

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Il Como 1907 ha comunicato che "Roberta Picchi ha concluso un iter di accertamenti medici che hanno evidenziato la presenza di un carcinoma della mammella. Roberta intraprenderà ora un percorso terapeutico, supportata dallo staff medico del club, che affiancherà le equipe specialistiche che hanno in carico il percorso di terapie. Tutto il Como 1907 si stringe attorno a Roberta e alla sua famiglia offrendo loro tutto il supporto necessario. Nell'ambito di questo impegno costante, il Club ha inoltre rinnovato il contratto di Roberta fino alla fine della stagione 2027/28. In questo momento, nel quale Roberta si concentrerà sul suo percorso di cure e recupero, chiediamo che la sua privacy venga rispettata".

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