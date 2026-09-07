Saluto romano in Curva sud all'Olimpico, identificati 14 ultras della Roma

Quattordici tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico, in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Saranno sanzionati per la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo e segnalati all'autorità giudiziaria per la violazione della legge Mancino. Contestualmente sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del Daspo. Gli approfondimenti, avviati dal commissariato di polizia Prati e dalla Digos della Questura, hanno consentito in poche ore di risalire all'identità di 14 dei 17 soggetti ritratti in un'immagine pubblicata, mentre per altri tre protagonisti del gesto è in corso l'attività di identificazione.