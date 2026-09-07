Ministro Abodi: "Caso Bozhinov, la tutela della salute è una priorità"

"Penso che la tutela della salute degli atleti sia una priorità per tutti, e bisognerà probabilmente fare qualche accertamento in più per capire effettivamente cosa è successo perché in situazioni di questo genere, per quanto sia normale e umana anche l'emotività della reazione. bisogna avere la consapevolezza delle ragioni che hanno portato a quello che è successo". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro dello Sport, rispondendo alle domande dei giornalisti sul caso del calciatore del Pisa, Rosen Bozhinov, che ieri ha avuto una crisi di disidratazione. Abodi ha parlato a margine della cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti per il 47° Torneo internazionale Nereo Rocco oggi al centro tecnico federale di Coverciano.