Ministro Abodi: "Caso Bozhinov, la tutela della salute è una priorità"

"Penso che la tutela della salute degli atleti sia una priorità per tutti, e bisognerà probabilmente fare qualche accertamento in più per capire effettivamente cosa è successo perché in situazioni di questo genere, per quanto sia normale e umana anche l'emotività della reazione. bisogna avere la consapevolezza delle ragioni che hanno portato a quello che è successo". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro dello Sport, rispondendo alle domande dei giornalisti sul caso del calciatore del Pisa, Rosen Bozhinov, che ieri ha avuto una crisi di disidratazione. Abodi ha parlato a margine della cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti per il 47° Torneo internazionale Nereo Rocco oggi al centro tecnico federale di Coverciano.
"Nessuno, tantomeno le Leghe e la Federazione - ha osservato -, credo voglia far giocare gli atleti in situazioni di pericolo dal punto di vista delle temperature, tanto più con questo tempo che incide anche sulle persone che camminano, quindi tanto più per quelle che corrono. Quindi salute al centro degli interessi di tutti: vediamo quello che è successo e io penso che ogni situazione anche critica sia oggetto di ragionamento, di riflessione, per evitare rischi più significativi".