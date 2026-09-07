Champions, Vinicius jr: "L'Inter è forte, ma abbiamo un piano per vincere"

"L'Inter è una squadra molto forte fisicamente e difende con cinque elementi, questo spesso ci crea delle difficoltà, ma il mister ha già il suo piano di gioco, ci prepareremo bene": è fiducioso Vinicius Jr che parla ai canali ufficiali del Real Madrid alla vigilia della sfida di Champions con l'Inter. "Abbiamo anche alcune assenze il che ci complica le cose. Ma - aggiunge - tutti i giocatori scenderanno in campo con grinta, daranno il massimo e contiamo sul calore dei tifosi. Saranno al nostro fianco così da poter disputare una grande partita e pensare con attenzione alla stagione di Champions League, che sarà diversa dalle ultime due, e che vinceremo".