La Juve vola in Portogallo: protocollo anti-Covid e vigilia particolare

Protocollo anti-Covid molto rigido per la Juventus che è pronta a volare in Portogallo per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. La squadra di Pirlo infatti sarà blindata in hotel e si recherà allo stadio solo per giocare la partita. Il tecnico infatti terrà la classica conferenza stampa dalla Continassa prima di decollare e i bianconeri non faranno il classico walk around della vigilia al Do Dragao.