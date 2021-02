Juventus, a Oporto arriva subito l’occasione riscatto

JUVENTUS

Dopo il ko di Napoli bianconeri subito in campo per gli ottavi di Champions: out Cuadrado e Arthur, ancora in dubbio Dybala, che quattro anni fa fu decisivo

Resettare immediatamente la testa e le gambe e ripartire subito. È questo l'imperativo in casa Juventus dopo il ko di Napoli e per la squadra di Pirlo l’occasione è di quelle che indirizzano una stagione: ci sono gli ottavi di finale Champions League in casa del Porto ed è severamente vietato sbagliare. Proprio come nel 2017, il cammino dei bianconeri passa ancora da Oporto e in quell’anno si concluse a Cardiff, dove la Juve è stata poi sconfitta dal Real Madrid di quel CR7 che ora la trascina alla conquista dell’Europa. Il portoghese sarà ovviamente al suo posto in attacco, ma Dybala (decisivo nel 2017) è ancora in dubbio e Pirlo dovrà fare a meno di Arthur e Cuadrado.

L’esterno colombiano è uscito all'intervallo della sfida del Maradona per un problema muscolare alla coscia destra che andrà valutato meglio in questi giorni, ma sicuramente non ci sarà contro il Porto e nemmeno per la sfida al Crotone. Attesa anche per sapere come si evolverà la situazione del centrocampista ex Barcellona, che soffre per una calcificazione alla gamba destra e la cui assenza sta pesando molto sul centrocampo bianconero.

All’Estadio do Dragão in mezzo al campo ci sarà la coppia Bentancur-Rabiot, con Chiesa e McKennie sugli esterni. In difesa Bonucci ha recuperato e dovrebbe affiancare Chiellini, che è favorito su De Ligt, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Davanti Pirlo aspetta buone notizie da Paulo Dybala, ma sarà ancora Morata il titolare insieme a Cristiano Ronaldo. Dopo un grande inizio di stagione, l’attaccante spagnolo nel nuovo anno non è ancora riuscito a segnare (l’ultimo gol il 19 dicembre contro il Parma), per questo sarà molto importante il recupero dell’argentino. La Joya contro il Porto potrebbe tornare tra i convocati, il primo passo per rivederlo poi in campo e dare così alternanza allo stesso Morata e a Kulusevski, che anche a Napoli non sono riusciti ad incidere.

In Portogallo sarà importante segnare almeno un gol in vista del ritorno e i numeri sembrano confortare i bianconeri: nella storia del confronto in Champions League, la Juve non ha mai perso contro il Porto ottenendo tre vittorie e un pareggio con un bilancio di sei gol fatti e solo uno subito.

PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.