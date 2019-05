La classifica all-time della Champions: dominano Real e Barça. La Juve prima delle italiane

08/05/2019

La finalissima di Champions sarà dunque Liverpool-Tottenham, garanzia di spettacolo per quanto visto in questa splendida e sorprendente edizione che da ultimo, dopo la clamorosa eliminazione del Barcellona, ha visto l'uscita beffarda e atroce dell'Ajax. Arrivati così al passo finale, la Uefa ha stilato la classifica delle squadre che hanno conquistato il maggior numero di punti nella storia della competizione (dal 1993, anno del passaggio dalla Coppa dei Campioni alla UEFA Champions League, a oggi). I Reds sono così saliti all'undicesimo posto, scavalcando l'Inter, mentre gli olandesi sono rimasti in 15 posizione alle spalle del Psg. Ma chi comanda? Ovviamente il Real Madrid, davanti al Barcellona e al Bayern Monaco. E le italiane? La migliore è la Juve (quinta), poi il Milan (nono) e l'Inter, fuori dalla Top Ten (dodicesima).



ECCO LA TOP 20 DELLA CHAMPIONS LEAGUE

(A parità di punti ha la precedenza in classifica la squadra che li ha conquistati nel minor numero di partite)



1. Real Madrid (ESP), 361 punti

2. Barcellona (ESP), 351 punti

3. Bayern Monaco (GER), 317 punti

4. Manchester United (ENG), 292 punti

5. Juventus (ITA), 235 punti

6. Arsenal (ENG), 207 punti

7. Porto (POR), 206 punti

8. Chelsea (ENG), 199 punti

9. Milan (ITA), 197 punti

10. Lione (FRA), 142 punti

11. Liverpool (ENG), 140 punti

12. Inter (ITA), 132 punti

13. Borussia Dortmund (GER), 130 punti

14. Paris Saint Germain (FRA), 124 punt

15. Ajax (NED), 122 punti i

16. Valencia (ESP), 118 punti

17. Atlético Madrid (ESP), 108 punti

18. Roma (ITA), 97 punti

19. Olympiacos (GRE), 97 punti

20. Benfica (POR), 94 punti



LE ALTRE SQUADRE ITALIANE IN CLASSIFICA



40. Lazio, 45 punti

46. Napoli, 37 punti

49. Fiorentina, 30 punti

87. Parma, 7 punti

99. Udinese, 5 punti