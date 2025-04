La Champions logora chi la fa: quattro su otto non vincono alla vigilia dell'Europa

Da noi si discute della vittoria buttata via dall'Inter al Tardini con il Parma. In effetti, considerando il vantaggio di due gol all'intervallo, i tre punti sembravano cosa fatta. C'è, però, quel pensiero, conscio o meno, all'appuntamento che entra nei pensieri e li condiziona inevitabilmente. Si chiama Champions League e, anche se non viene detto apertamente, la testa va verso quella musichetta che ci piace tanto. Inutile girarci attorno, una partita così importante dopo pochi giorni influisce sulla prestazione. Influisce sulle scelte dell'allenatore, vedi turnover iniziale o a partita in corso (si spiegano così le sostituzioni di giocatori fondamentali come Calhanoglu, Lautaro o Dimarco) e sulla testa di chi gioca.