L'Euro-flop dell'Italia ha un costo: con quattro squadre si perdono più di 30 milioni

La nuova Champions League garantisce un bottino da sfregarsi le mani. Il nuovo format è stato accettato dai club con grande soddisfazione, anche se spreme i giocatori. Lamentarsi del fatto che ci siano troppe partite sembra più una forma calcistica delle famose lacrime di coccodrillo, visti i ricavi. Ricavi che però il nostro calcio vedrà ridursi in modo consistente. Tre squadre italiane fuori ai playoff è un duro colpo non soltanto dal punto di vista tecnico. La Spagna ci ha superato nel ranking Uefa e ha tre superstiti in corsa in Champions. Ora le cinque squadre assomigliano più a un'utopia che a un evento concreto. Con tutte le conseguenze anche per la Serie A, che vede la lotta per la Coppa più importante ridursi alle sole prime quattro.