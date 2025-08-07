Napoli, addio al magazziniere dei 4 scudetti: "Seguirò la squadra da tifoso"

Va ufficialmente in pensione Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli che nel corso della sua lunga esperienza in azzurro ha vissuto l’epoca Maradona, il rilancio con De Laurentiis e ha vinto quattro scudetti. "Dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia. Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta!”, ha scritto su Instagram.