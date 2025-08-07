Logo SportMediaset
Napoli, addio al magazziniere dei 4 scudetti: "Seguirò la squadra da tifoso"

07 Ago 2025 - 15:27

Va ufficialmente in pensione Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli che nel corso della sua lunga esperienza in azzurro ha vissuto l’epoca Maradona, il rilancio con De Laurentiis e ha vinto quattro scudetti. "Dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia. Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta!”, ha scritto su Instagram.

Negli anni Starace è diventato celebre anche per un’altra sua abitudine: offrire il caffè a bordo campo a giornalisti e tecnici impegnati nelle telecronache. Tra le tante amicizie nate nel corso della sua lunga carriera, spicca quella speciale con Dries Mertens, uno dei simboli recenti del Napoli. A voler salutare il magazziniere molti campioni azzurri: "Comm si fort Tommà", commenta Pasquale Mazzocchi. Un semplice cuore azzurro, invece, per il Capitano Giovanni Di Lorenzo. «Tommy the best» è invece il saluto che gli ha dedicato Kvara. 

