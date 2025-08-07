Napoli, addio al magazziniere dei 4 scudetti: "Seguirò la squadra da tifoso"

Va ufficialmente in pensione Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli che nel corso della sua lunga esperienza in azzurro ha vissuto l’epoca Maradona, il rilancio con De Laurentiis e ha vinto quattro scudetti. "Dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia. Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta!”, ha scritto su Instagram.
Negli anni Starace è diventato celebre anche per un’altra sua abitudine: offrire il caffè a bordo campo a giornalisti e tecnici impegnati nelle telecronache. Tra le tante amicizie nate nel corso della sua lunga carriera, spicca quella speciale con Dries Mertens, uno dei simboli recenti del Napoli. A voler salutare il magazziniere molti campioni azzurri: "Comm si fort Tommà", commenta Pasquale Mazzocchi. Un semplice cuore azzurro, invece, per il Capitano Giovanni Di Lorenzo. «Tommy the best» è invece il saluto che gli ha dedicato Kvara.
