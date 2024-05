L'Atalanta vince l'Europa League, la Roma vede la Champions: cosa manca a DDR

© Getty Images

Con la vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta, anche in casa Roma si può festeggiare. O quasi. Sì perchè i giallorossi, sesti in classifica in Serie A, sono davvero a un passo dalla prossima Champions League. Cosa manca? Che gli orobici concludano il campionato al quinto posto. Uno scenario assai probabile ma non certo, visto che i nerazzurri sono adesso a -2 in classifica da Bologna e Juventus, attualmente rispettivamente in terza e quarta posizione. Alla truppa di De Rossi quindi, non resta che fare il tifo per Torino e Fiorentina, le ultime due rivali della Dea prima della fine della stagione.