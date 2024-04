Kane, la maledizione continua: ne fa le spese pure il talismano Coman

© Getty Images

Di gol ne fa ancora, anche tanti, ma una maledizione continua a perseguitare Harry Kane. Il bomber inglese, trasferitosi la scorsa estate al Bayern Monaco in cerca di gloria, rischia di restare a secco di trofei pure in questa stagione: dopo i ko in coppa e Supercoppa, il 30enne ha dovuto dire addio pure alla Bundesliga dopo il trionfo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. L'ex Tottenham spera adesso nella Champions, anche se il percorso è a dir poco in salita (2-2 con l'Arsenal nell'andata dei quarti). Al momento l'unica certezza è che Kane ha 'abbattuto' il talismano Coman, il quale da 11 anni di fila vinceva il campionato col club che lo tesserava.