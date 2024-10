Juventus, Thiago Motta ammette: "Sconfitta meritata, non abbiamo fatto bene e la responsabilità è mia"

La Juventus continua a faticare in zona offensiva pur confermando la solidità difensiva: "Tutto ciò che vediamo oggi è condiviso con la società, anche il fatto di avere solo due attaccanti di ruolo. In attacco dobbiamo fare meglio, ma è anche nella fase difensiva che avremmo dovuto fare molto meglio per non lasciare il controllo del gioco all'avversario. Quando recuperavamo palla non eravamo messi bene per ripartire e anche quando costruivamo dal basso non abbiamo fatto bene. Solo in ripartenza abbiamo fatto qualcosa, ma la grossa responsabilità è mia e dobbiamo migliorare per le prossime gare".