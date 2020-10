Juventus, Pirlo: "Sconfitta che ci servirà per crescere"

Contro il Barcellona è arriva la prima sconfitta da allenatore per Andrea Pirlo. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha detto - loro sono più avanti nel percorso, hanno giocatori più abituati a queste partite, mentre noi siamo in costruzione, ci servirà per crescere. E' sempre il momento dei risultati. Spero di avere presto a disposizione gli altri giocatori, ora siamo contati e non ho altre soluzioni".

Getty Images