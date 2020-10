Champions League: Juventus-Barcellona 0-2, prima sconfitta per Pirlo

JUVENTUS-BARCELLONA 0-2

di

ANDREA GHISLANDI

Nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la Juventus perde 2-0 con il Barcellona e Pirlo subisce la prima sconfitta in carriera. Giocano meglio i catalani, che colpiscono un palo con Griezmann (2') e passano con Dembélé, il cui tiro deviato da Chiesa è imparabile per Szczesny. Il portiere polacco evita il raddoppio sempre sui due francesi. Il sigillo di Messi su rigore al 91'. Espulso Demiral all'85'. Annullati 3 gol a Morata per fuorigioco. Barça, primo dispiacere a Pirlo









































































































LA PARTITA

Dopo gli scricchiolii in campionato, la Juve cade per la prima volta in stagione in Champions League contro un Barcellona in crisi sportiva (reduce dall'1-3 nel Clasico) e societaria (le fresche dimissioni di Bartomeu da presidente). Una vittoria stra-meritata quella dei catalani, che hanno messo ancora una volta a nudo tutti i limiti della squadra di Pirlo, troppo lenta nella manovra e ipnotizzata per lunghi tratti dal possesso palla di Messi e compagni. Il tecnicoe ha il solo alibi delle tante assenze (Ronaldo su tutti), ma le difficoltà di gioco e costruzione sono sotto gli occhi di tutti, con un centrocampo che fa fatica a costruire e coprire. Il passivo sarebbe anche potuto essere più pesante se Szczesny non avesse compiuto un paio di autentici miracoli e i blaugrana fossero stati meno leziosi negli ultimi 16 metri. Koeman spiegherà di certo ai suoi ragazzi che si può vincere anche senza entrare in porta con il pallone. Nella serataccia di Torino, oltre al numero 1 polacco, Pirlo può sorridere per la prestazione di Morata e Cuadrado. Lo spagnolo si aggiudica l'Oscar della sfortuna, con tre gol annullati per fuorigioco, cinque considerando anche Crotone e Verona. Tutte azioni pregevoli confezionate dal terzino colombiano, che ha sofferto un po' il dinamismo di Pedri e ha fatto vedere le cose migliori in fase offensiva. Serata da dimenticare, invece, per Dybala, Chiesa e Kulusevski.

Il primo campanello d'allarme (anzi triplo) per la Juve scatta già al 2', con tre occasioni una dopo l'altra: sulla prima Bonucci ci mette una pezza su Messi, poi Szczesny respinge in tuffo su Pjanic (ottima la sua gara da ex) ed è salvato dal palo sul sinistro di Griezmann. Chiare premesse per il gol dei catalani, che arriva in un modo piuttosto fortunato perché il destro di Dembélé dal limite deviato da Chiesa diventa imparabile per Szczesny. I bianconeri il pareggio lo trovano poco dopo con il solito Morata, ma il Var annulla per fuorigioco. Poi Messi si divora il raddoppio (pregevole l'assist di Griezmann) e alla mezzora Morata si vede annullare una bella girata vincente ancora per fuorigioco. Nel finale di tempo è solo Barça, con Szczesny prima su Dembélé e poi su Griezmann.

La ripresa si apre con il terzo gol annullato a Morata, i catalani hanno in pugno la partita ma sono davvero troppo leziosi e sprecano tantissimo. Pirlo prova a giocarsi anche le carte McKennie, Arthur e Bernardeschi, ma Neto non corre seri pericoli e alla fine chiude la sua gara senza subire tiri nello specchio. Un dato che la dice lunga sulla poca aggressività della Juve, che nel finale (in 10 contro 11 per il rosso a Demiral) subisce anche lo 0-2, quando Bernardeschi travolge Ansu Fati in area. Messi dal dischetto è implacabile e spiazza Szczesny. Il Barça è primo da solo nel gruppo G, la Juve è seconda e, vista la pochezza di Ferencvaros e Dinamo Kiev, passare il turno non dovrebbe essere un problema.

LE PAGELLE DI ENZO PALLADINI

IL TABELLINO

JUVENTUS-BARCELLONA 0-2

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski (30' st McKennie), Bentancur (38' st Arthur), Rabiot (38' st Bernardeschi), Chiesa; Morata, Dybala. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Frabotta, Portanova, De Winter, Riccio. All.: Pirlo

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo (1' st Busquets), Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé (21' st Ansu Fati), Pedri (46' st Braithwaite), Griezmann (44' st Junior Firpo); Messi. A disp.: Inaki Pena, Tenas, Dest, Alena, Riqui Puig, Trincao. All.: Koeman

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 14' Dembélé (B), 46' st Messi (B)

Ammoniti: Kulusevski (J), Sergi Roberto (B), Demiral (J), Cuadrado (J), Rabiot (J)

Espulsi: Al 40' st Demiral (J) per doppia ammonizione

Note:

LE STATISTICHE

La Juventus è la quinta squadra a raggiungere il traguardo delle 200 partite in Champions League, dopo Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United.

La Juventus ha perso per la prima volta una partita interna contro il Barcellona in tutte le competizioni, dopo tre vittorie e tre pareggi.

Il Barcellona è diventato la prima squadra a tenere la porta inviolata più di una volta in casa della Juventus in tutte le competizioni da quando c’è lo Stadium (2011/12).

La Juventus non ha trovato il successo per due partite consecutive in casa in tutte le competizioni per la prima volta da maggio 2019, sotto Massimiliano Allegri.

Per la prima volta nel nuovo format della Champions League (2003/04), la Juventus ha chiuso una partita interna della competizione senza effettuare tiri nello specchio.

La Juventus ha ricevuto 27 cartellini rossi in Champions League, almeno sette più di qualsiasi altra squadra nella competizione.

Il Barcellona ha giocato 40 palloni nell’area della Juventus in questo match, record per una squadra in questa Champions League.

Ousmane Dembélé è il primo giocatore del Barcellona a trovare il gol in casa della Juventus da Javier Saviola, in Champions League nell'aprile 2003.

Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore è stato pescato più volte in fuorigioco di Álvaro Morata in Champions League (13).

Lionel Messi è diventato il 10º giocatore differente ad aver segnato almeno tre reti contro la Juventus in Champions League.

Lionel Messi ha sia segnato che servito un assist nello stesso match di Champions League per la 20ª gara: record per un giocatore da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2003/04), superando Cristiano Ronaldo (19 volte).

Dal debutto di Lionel Messi in Champions League nel 2004/05, solo Cristiano Ronaldo (38) ha servito più assist dell'argentino nella competizione (35).