Juventus, Milan e Atalanta: quanti rimpianti dopo aver visto i tracolli di Psv, Feyenoord e Bruges

Fa impressione soprattutto l'1-7 rimediato dal Psv contro l'Arsneal. Lo stesso Psv che in casa aveva fatto la voce grossa con la squadra di Thiago Motta per poi eliminarla ai supplementari in una partita dominata quasi dall'inizio alla fine, dopo che a Torino si era arresa per 2-1. Discorso pressoché simile per il Bruges, che aveva fatto fuori la Dea, andando a vincere a Bergamo per 3-1 dopo il discusso successo dell'andata. Il 3-1 subito a domicilio dall'Aston Villa non lascia discussioni seppur contro un avversario che in Premier League naviga a centro classifica. Tanti rimpianti anche per il Milan, che a San Siro si era suicidato, regalando al Feyenoord il pareggio utile per il passaggio del turno grazie alla vittoria di misura ottenuta a Rotterdam. L'Inter ha sofferto mezz'ora, prima di prendere il largo. La stessa Inter che quest'anno contro il Milan ha rimediato solo un pareggio in tre confronti diretti tra campionato e Supercoppa italiana.