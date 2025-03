Champions League: l’Aston Villa vince in casa del Club Brugge e si avvicina ai quarti

Mette un piede ai quarti di finale di Champions League l’Aston Villa, che in Belgio piega 3-1 il Club Brugge. Pronti via e gli inglesi passano subito in vantaggio: sugli sviluppi di calcio piazzato, Bailey firma l’1-0 al terzo minuto in tap-in, dopo la conclusione respinta di Mings. I padroni di casa non si danno per sconfitti, e al 12’ rimettono subito in piedi la partita con il diagonale sinistro potente e preciso del terzino De Cuyper (attenzionato anche dal Milan). Nella mezzora rimanente del primo tempo gli uomini di Hayen provano a spingere, ma gli ospiti si difendono e non rischiano troppo: la prima frazione di gioco termina in parità, sull’1-1. I nerazzurri, dopo la pausa negli spogliatoi, ripartono con l’inerzia dalla loro parte, ma con il passare dei minuti le cose cambiano: le energie dei belgi vengono sempre meno, e nel finale i Villans colpiscono con un uno-due micidiale. All’ 82’ la squadra di Emery torna avanti grazie all’autorete di Mechele che beffa Mignolet, e sei minuti dopo Marco Asensio (subentrato a Rashford al 64’) chiude i conti su calcio di rigore. Vince l’Aston Villa 3-1 e si avvicina prepotentemente ai quarti di finale, con il ritorno degli ottavi in programma tra otto giorni al Villa Park di Birmingham.