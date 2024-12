Juventus, Thiago Motta: "Solo ammirazione per il City, ma ci siamo preparati bene e daremo il massimo"

"Possiamo ancora migliorare anche da quel punto di vista. Siamo una squadra giovane e possiamo crescere in tutti gli aspetti del gioco. Sicuramente abbiamo dimostrato più volte un grande carattere e una grande personalità. Noi abbiamo grande solidarietà in campo, Kenan è la dimostrazione di questo. Se chiedi a un attaccante se vuole giocare più vicino alla porta ti dirà sempre di sì, ma lui fa un grande lavoro per i compagni, ciò che serve per giocare in un grande club come la Juventus".