Juventus, la caccia alla Champions League riparte da Lione

STASERA L'ANDATA DEGLI OTTAVI

Settimana importante per la Juventus: domenica (se non ci saranno variazioni per il coronavirus) sfida scudetto contro l'Inter ma prima, questa sera a Lione, riparte la caccia a quello che è il grande obiettivo delle ultime stagioni, la Champions League. Dopo un girone da dominatori, la fase ad eliminazione diretta dirà molto sul lavoro di Sarri, chiamato proprio per dare alla squadra un gioco maggiormente europeo ma sin qui balbettante in tante occasioni di campionato. Il rientro di Chiellini (che comunque dovrebbe partire dalla panchina) e il solito Cristiano Ronaldo sono le garanzie verso la trasferta francese. Sarri: "Juve-Inter a porte chiuse? Allora anche le altre partite"

L'occasione è ghiotta anche perché, nonostante i tanti talenti, il Lione di Garcia (che aveva chiuso secondo il girone G dietro il Lipsia) non è in un gran momento nonostante il successo contro il Metz nell'ultimo turno di Ligue 1. In campionato i francesi hanno messo insieme cinque punti nelle ultime cinque partite ed è in settima posizione. Pericoloso però sottovalutare qualsiasi avversario a questo punto della competizione, anche per non ripetere l'errore dello scorso anno quando servì uno sforzo enorme per ribaltare lo 0-2 di Madrid contro l'Atletico.

Anche gli scontri diretti sorridono ai bianconeri, con tre vittorie e un pareggio nelle quattro sfide precedenti. Sarri si affida al 4-3-3 delle ultime uscite sfruttando il rientro di Danilo per riproporre Cuadrado esterno alto. Higuain, che comunque non sta benissimo, in panchina e sarà Dybala falso nueve a fare compagnia a CR7 in attacco. Come detto, De Ligt al fianco di Bonucci in difesa mentre a centrocampo ci sarà Matuidi, che vorrà dimostrare tanto in terra francese.

