Juventus, Bonucci: "In Champions eviterei il Tottenham di Mourinho. CR7? Abbiamo parlato"

LA PRESENTAZIONE

Primato nel girone in Champions League conquistato e testa al futuro, che in Europa significa sorteggio degli ottavi: "Se devo scegliere chi evitare direi il Tottenham di Mourinho perché in certe partite lui può dare qualcosa in più, ma da qui a marzo cambiano molte cose". Come l'apporto di Cristiano Ronaldo: "Abbiamo parlato, fa parte di un gruppo ed essere così competitivo alza il livello di tutti". Su De Ligt: "Sarà uno dei migliori".

La vittoria contro l'Atletico Madrid ha certificato l'ottimo cammino europeo della Juventus in questa stagione: "Poteva sembrare facile, ma non lo è mai. Abbiamo fatto un buon percorso e raggiunto un obiettivo intermedio e adesso dobbiamo pensare al campionato". La sfida con l'Inter sta infiammando la Serie A: "Sapevo che sarebbe tornata ai vertici sia in campionato che in Champions, ma noi siamo concentrati sul nostro cammino e non guardiamo le altre".

Proprio sugli ottavi di Champions il pensiero è uno: "Se proprio devo dire una squadra da evitare scelgo il Tottenham perché Mourinho in certe partite può dare qualcosa in più. Da qui agli ottavi però potrebbero cambiare molte cose, ma con questo cambio gli Spurs si sono rimessi in corsa, con tutto il rispetto per Pochettino".

Nello spogliatoio bianconero è rientrato il caso Ronaldo dopo la sostituzione mal digerita contro il Milan: "Abbiamo parlato, l'importante è che quando manca qualcuno al top della forma fisica ci sia qualcun'altro, mi pare che in queste partite ne abbiamo più di uno che sta dimostrando di essere al top. Lui fa parte di un gruppo, essere competitivi fino alla fine alza il livello dell'allenamento e della squadra la domenica, l'obiettivo è essere competitivi da marzo in poi". Su De Ligt: "Si vedono i miglioramenti e le doti di un grande giocatore, è umile e diventerà uno dei migliori".