Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
JUVE

Juve, Tudor: "C'è rammarico, almeno un gol lo meritavamo. La strada è quella giusta"

Il tecnico bianconero dopo il ko contro il Real: "Io esco fiducioso da questa partita"

di Redazione
22 Ott 2025 - 23:48
1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

"Questa partita lascia tanto rammarico per non aver portato a casa un punto. Almeno un gol lo meritavamo, i ragazzi sono dispiaciuti". Igor Tudor è deluso per il risultato ma non per la prestazione offerta dalla sua Juve in casa del Real Madrid: Affrontavamo dei mostri che sanno saltare tanti uomini in un colpo solo, c'è stato un buon approccio e poi si è sofferto come è giusto che sia - ha detto il tecnico bianconero a Prime - Peccato per le opportunità avute. Leader? Lo devono essere sempre tutti, la maglia della Juve pesa, da questo punto di vista bisogna crescere. Da quando sono qui abbiamo sbagliato approccio in poche partite. Questa squadra ha punti di forza e limiti, le va data fiducia perché la strada è quella giusta, i paragoni con il passato non aiutano ma capisco che è così. Io esco contento, fiducioso. Anche i ragazzi avuto buone sensazioni. Il gol preso? Bravo Vinicius in mezzo a tre. Poi quando sei dentro l'area rischi sempre rigore, allora temporeggi. E se uno non sbaglia niente finiscono tutte 0-0 le partite". Poi in conferenza stampa: "Quello che avevamo preparato lo abbiamo fatto bene, poi abbiamo preso gol con Vinicius che in mezzo a tre ha una qualità individuale incredibile. Vlahovic? Ha giocato su un ottimo livello, ora dobbiamo recuperare perché si gioca subito in quattro giorni".

Leggi anche

Chiellini conferma Tudor: "Dette e scritte cose non vere, vogliamo continuare insieme"

juve
tudor

Ultimi video

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

01:29
DICH SCAMACCA DA MIX BERGAMO 22/10 DICH

Scamacca: "Abbiamo perso due punti ma va bene"

02:14
DICH PIOLI VIGILIA 22/10 DICH

Pioli sul Rapid Vienna: "Questa partita non cambia il nostro futuro"

01:37
DICH SKORUPSKI BOLOGNA VIGILIA 22/10 DICH

Skorupski: "Ho appena rinnovato, voglio diventare una bandiera del Bologna"

01:23
DICH NICCOLINI (VICE ITALIANO) VIGILIA 22/10 DICH

Bologna, il vice di Italiano Niccolini: "Il mister sta meglio"

04:15
ok DICH ONE TO ONE PAPU GOMEZ AL PADOVA 22/10 DICH

Papu Gomez: "Volevo restare in Italia e il Padova mi ha convinto subito. Obiettivo Serie A"

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

I più visti di Champions League

DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Conte: "Queste situazioni non capitano per caso. Troppi nove giocatori nuovi, sarà un anno complesso"

DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

McTominay illude, poi il Napoli si scioglie: Conte crolla ad Eindhoven e vede i fantasmi

Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol. Primo centro in Champions per Esposito

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:40
Juve, Di Gregorio: "Questa è la base da cui partire. Ho abbracciato Vlahovic, merita tutto l'affetto"
21:37
Presidente Juve Stabia: "Accuse non riguardano società ma terzi"
Igor Tudor: attende di sapere se Conte tornerà in bianconero, in caso contrario potrebbe essere confermato alla Juve. Piace anche all'Atalanta
20:44
Juventus, Tudor: "A Madrid per vincere, non vogliamo subire"
20:21
Benfica, Mourinho: "Risultato all'intervallo estremamente ingiusto"
19:19
Bologna, Skorupski: "A Bucarest con un solo obiettivo: vincere per noi e per Italiano"