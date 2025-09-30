Juventus contro il Villarreal senza Bremer e Thuram: entrambi non convocati

Khéphren Thuram non è a disposizione per la trasferta della Juve di mercoledì sera in Spagna in casa del Villarreal per la seconda giornata del girone unico di Champions League. Il francese, costretto ad abbandonare la sfida di sabato contro l'Atalanta per un fastidio al polpaccio, ha fatto un provino in campo individuale prima della rifinitura ma poi non si è unito ai compagni per l'allenamento e non è stato convocato come Bremer, anche lui uscito anzitempo contro la Dea per un fastidio alla zona mediale del ginocchio sinistro. Recueperato invece Conceiçao dopo aver saltato la gara contro la squadra di Juric. Il brasiliano è stato risparmiato pur avendo svolto l'allenamento in gruppo. Prima dell'inizio del riscaldamento mister Tudor ha avuto un colloquio con Locatelli - che tornerà nell'undici titolare - e poi con Koopmeiners. Successivamente ha parlato a tutta la squadra.