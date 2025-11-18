Bologna, Ravaglia: "Sto bruciando le tappe per esserci a Udine"

Sembrerebbe mancare sempre meno al ritorno in campo di Federico Ravaglia. Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Bologna ha fatto il punto sul suo recupero: "Adesso sto bene. L'infortunio è stato un episodio sfortunato: sono scivolato durante un'esercitazione con la squadra e mi sono fatto male da solo. Sto bruciando le tappe per esserci contro l'Udinese (sabato 22 novembre, ndr) e sono contento che la caviglia non mi stia dando troppi problemi. Sto riprendendo bene e non vedo l'ora di tornare in campo. Ho lavorato a Casteldebole tutti i giorni della sosta per essere pronto il prima possibile".