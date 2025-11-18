Logo SportMediaset

Calcio

Bologna, Ravaglia: "Sto bruciando le tappe per esserci a Udine"

18 Nov 2025 - 17:40
Sembrerebbe mancare sempre meno al ritorno in campo di Federico Ravaglia. Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Bologna ha fatto il punto sul suo recupero: "Adesso sto bene. L'infortunio è stato un episodio sfortunato: sono scivolato durante un'esercitazione con la squadra e mi sono fatto male da solo. Sto bruciando le tappe per esserci contro l'Udinese (sabato 22 novembre, ndr) e sono contento che la caviglia non mi stia dando troppi problemi. Sto riprendendo bene e non vedo l'ora di tornare in campo. Ho lavorato a Casteldebole tutti i giorni della sosta per essere pronto il prima possibile". 

Inter, domenica è derby

Chivu verso il derby con qualche dubbio

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH TARE DA PALCO SU MILAN 18/11 DICH

Tare: "Modric in campo è il più giovane di tutti"

DICH TARE DA PALCO SU DERBY DICH

Tare: "Derby partita speciale, ma non decisiva"

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Bove diventa un Ddl

Bove diventa un Ddl

Oggi Montenegro-Italia

Oggi Montenegro-Italia

I 24 stakanovisti di A

I 24 stakanovisti di A

Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

CR7 e il 6° mondiale

CR7 e il 6° mondiale

L'Italia e i playoff

L'Italia e i playoff

Il ritorno di Conte

Napoli, il ritorno di Conte

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Juve, Perin: "Dopo tanti infortuni ho pensato di smettere"
18:45
Mondiale U17: Italia-Uzbekistan 3-2, Azzurri ai quarti
18:42
Qualificazioni Europei U19: bel successo dell'Italia in Polonia
18:37
Buffon Jr non si ferma: altra tripletta con l'U19 della Repubblica Ceca
18:18
Olanda, De Jong: "Al Mondiale tante squadre forti ma noi vogliamo vincere"