Juve, Thiago Motta: "Sofferto poco ma creato poco: dagli attaccanti voglio di più"

"Tutte le squadre che hanno giocato qui a Bruges hanno avuto difficoltà, loro si difendono molto bene. Abbiamo sofferto molto poco ma non abbiamo creato abbastanza per vincere. Peccato, potevamo fare meglio stasera". Questa l'analisi di Thiago Motta dopo il pareggio di Bruges, che garantisce i playoff di Champions alla Juve. "Dopo tanto tempo abbiamo avuto tanti giocatori a disposizione, soprattutto in attacco, ma gli attaccanti devono contribuire di più per questa squadra. Hanno la qualità per farlo. Oggi Mbangula ha fatto qualcosa di più, mentre dagli altri cinque vorrei di più. Douglas Luiz? È di una qualità tecnica superiore, in questo momento sta bene fisicamente e ci permette di ruotare a centrocampo".