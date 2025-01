Juve, Thiago Motta: "Col Benfica in campo senza fare calcoli, Cambiaso out. Vlahovic ci sarà utile"

Inevitabile la domanda su Vlahovic che potrebbe tornare titolare dopo la panchina di Napoli: "Dusan sta bene come il resto del gruppo, lo vedrete domani - ha aggiunto il tecnico bianconero -. Affrontiamo una squadra forte in contropiede. La sconfitta con il Napoli? Un ko difficile da digerire, ma fa parte del nostro lavoro. Fa parte della crescita di una squadra, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo. Ma abbiamo recuperato e domani saremo pronti per fare una grande partita". Assente Cambiaso come confermato in conferenza stampa: "Si è preso del tempo per curare al meglio il problema alla caviglia". Alla rifinitura alla Continassa presenti anche Giuntoli e Scanavino, con Motta che si è dimostrato sereno sul futuro: "Sono vicini alla squadra, ci confrontiamo ogni giorno su cosa fare per migliorare. Con il dt non ho parlato di mercato".