Juve, Ronaldo in una clinica a Barcellona per accelerare il recupero

29/03/2019

La corsa contro il tempo è cominciata. Cristiano Ronaldo non vuole mancare al primo appuntamento di Champions League contro l'Ajax in programma il 10 aprile e farà di tutto per esserci. Ecco perché, nella sua tappa a Barcellona, oltre a un impegno con uno sponsor, ci sarebbe stata anche una visita alla clinica Corachan, all'avanguardia nella medicina per la rigenerazione del tessuto muscolare attraverso una terapia cellulare, che può ridurre i tempi di recupero del 30-50%.

Dalla Spagna arrivano conferme sulla presenza di Cristiano Ronaldo nella clinica di Barcellona molto frequentata dai calciatori e dove negli ultimi mesi sono stati alcuni giocatori della Roma. Alla Juve non risultano altre visite. Al ritorno a Torino, il campione portoghese non è stato sottoposto ad altri accertamenti strumentali dopo quelli effettuati in Nazionale, ma è stato visitato dallo staff medico bianconero e si è sottoposto a fisioterapia: nuovi esami sono previsti la prossima settimana per verificare l'entità della lesione all'adduttore della coscia destra, definita "di modesta entità" dal primo bollettino medico. Ma, come riferisce il 'Corriere dello Sport', non è escluso che l'asso portoghese possa fare un altro blitz a Barcellona nei prossimi giorni. Dodici giorni alla sfida, il countdown è cominciato: CR7 salterà le gare contro Empoli, Cagliari e Milan ma contro l'Ajax non vuole, non può mancare.