Ronaldo, primo bollettino medico della Juve: "Lesione di modesta entità ai flessori"

26/03/2019

"Lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra". E' questo il verdetto del primo bollettino medico della Juve sulle condizioni di Cristiano Ronaldo, infortunatosi durante la partita tra Portogallo e Serbia. "Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica", si legge ancora nella nota bianconera. CR7 è stato sottoposto ai controlli in Portogallo, da dove nel frattempo ha pubblicato una foto sorridente in compagnia di Georgina.