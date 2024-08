Juve, Pessotto: "Sfide affascinanti, i dettagli faranno la differenza"

JUVE

Il dirigente bianconero: "Ci faremo trovare pronti. Buon inizio in campionato ma la strada è lunga"

© ipp

"È un girone affascinante con sfide affascinanti. Sarà un girone tirato fino all'ultimo, bisognerà giocarsela bene". Così Gianluca Pessotto dopo il sorteggio della Champions, che vedrà la Juve affrontare Manchester City (casa), Lipsia (fuori), Benfica (casa), Bruges (fuori), PSV (casa), Lille (fuori), Stoccarda (casa), Aston Villa (fuori). "Sono gare difficili, soprattutto in trasferta ma anche in casa contro il City - ha proseguito il dirigente bianconero - I dettagli faranno la differenza, gol, differenza, reti. Ci faremo trovare pronti e ce la giocheremo fino alla fine".

Vedi anche juventus Koopmeiners: "La Juventus è il club più importante d'Italia, per me è un sogno"

La Juve ha iniziato benissimo la stagione con due 3-0 in campionato e a punteggio pieno in classifica: "È stato un inizio promettente senza i nuovi acquisti: la sensazione è buona, alcuni giocatori sono arrivati a stagione iniziata. Ci vuole tempo per conoscere meccanismi e filosofia della società. Siamo partiti bene ma la stagione è lunga - ha continuato Pessotto - Tutta la rosa è importante in una stagione lunga e complicata. Vedremo tutti all'opera. Bello vedere giovani che hanno esordito in prima squadra con successo e con gol. C'é grande fiducia, la rosa è attrezzata per affrontare tutto e tutti sono importanti e determinanti".