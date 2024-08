Koopmeiners: "La Juventus è il club più importante d'Italia, per me è un sogno"

LE PRIME PAROLE

Il centrocampista olandese vestirà l'8: "Un numero speciale per me, so che è importante nella storia bianconera"

Teun Koopmeiners è un nuovo giocatore della Juventus e dopo una telenovela di calciomercato infinita ha potuto indossare, con visibile emozione, la maglia bianconera. "Per me è un sogno, sono molto felice e da tempo volevo vestire questi colori - le prime parole del centrocampista olandese -. Per me la Juventus è il club più importante d'Italia". Indosserà la maglia numero 8: "Un numero speciale per me, da giovane ho giocato con questo numero anche al mio primo club. Nella Juventus è una maglia importante".

Dopo tanta spasmodica attesa, sfociata anche in un'accoglienza da re al J Medical da parte dei tifosi, per Koopmeiners è tempo di conoscere mister e compagni di squadra per poi mettersi in campo: "Ho parlato con Thiago Motta di come giochiamo e come attacchiamo. Sicuramente aiuterò anche in fase difensiva, ma vogliamo avere un gioco d'attacco per i nostri tifosi. Sono contento nelle prime due partite di aver visto una squadra che guarda sempre avanti, è stato un buon inizio".

Nello scacchiere di Motta, Koopmeiners può trovare più collocazioni: "A me piace fare gol, ma anche assist. Voglio dare tutto, correre molto e metterci molta energia. Io voglio vincere ed è per questo che sono qui".