Juve: Dybala, 13' in campo poi si ferma ancora

È durata soltanto 13' la partita di Paulo Dybala contro il Lione. L'attaccante della Juve, reduce da un'elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra rimediato nella sfida contro la Sampdoria, è partito dalla panchina. Al minuto 71' Sarri lo ha richiamato in campo al posto di Bernardeschi per rischiare il tutto per tutto e trovare il gol qualificazione. Ma all'84' l'argentino si è fermato toccandosi la coscia e ha alzato bandiera bianca. Il tecnico bianconero al suo posto ha fatto entrare il giovane Olivieri.