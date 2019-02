Juve, Bonucci rivela: “Mi ha cercato il Real ma la Juve è casa”

19/02/2019

Retroscena di mercato , sogni e i segreti per battere l’Atletico di Simeone. C’è un po’ di tutto nella vigilia della sfida che metterà di fronte alla Juventus l’Atletico Madrid in un match che si preannuncia teso e lottato fino all’ultimo. A prendere la parola sono i bianconeri Chiellini e Bonucci, due mai banali che regalano non pochi spunti. “In estate mi ha cercato il Real Madrid ma mi sta meglio il bianconero” ha rivelato l’ex milanista che spera di tornare il primo giugno al Wanda Metropolitano per giocarsi la finale di Champions al pari del suo fidato compagno Chiellini.

“È un orgoglio e un piacere essere stato cercato dai Blancos - ha dichiarato Bonucci a As -. Significa che ho lavorato bene, però alla fine la chiamata della Juventus e il desiderio di sentirmi nuovamente a casa hanno portato il mio cuore a ritenere che il bianconero mi doni di più”. Una scelta dettata dall’amore per i colori bianconeri ma non solo. Anche i motivi familiari hanno portato a dire addio al Milan dopo solo un anno per tornare a Torino: “L'anno scorso stavo quasi sempre a Milano e non vedevo mai i miei figli. Questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto a tornare".



Il numero 19 dopo aver brevemente parlato di Cristiano Ronaldo “Mi ha allucinato per il suo modo di allenarsi” si è focalizzato sull’Atletico Madrid avvisando anche l’ex compagno Alvaro Morata: “Dovremo combattere su ogni pallone, sarà una battaglia com’è sempre contro di loro. Morata è un amico, ma l'ho avvisato, domani ho intenzione di picchiarlo".



Quella di mercoledì si preannuncia una sfida molto tattica. Lo sa bene anche Chiellini che analizza così la truppa di Simeone a Marca: “Credo che loro siano più una squadra italiana che spagnola. Come mentalità e come approccio alla gara è più vicina al nostro calcio”. Infine c’è spazio anche per un sogno: “Spero di tornare in questo stadio per la finale, il primo di giugno”.