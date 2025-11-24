Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juventus-Torino: divieto di accesso allo Stadium per 4 tifosi dopo il gesto dell’aeroplano

24 Nov 2025 - 11:09
 Torino, Allianz Stadium © Getty Images

 Torino, Allianz Stadium © Getty Images

"Lo scorso 8 novembre, in occasione della partita Juventus-Torino disputata presso l'Allianz Stadium, quattro persone situate nei settori Est e Nord hanno mimato ripetutamente, verso il settore ospiti, il gesto dell'aeroplano con evidente riferimento alla tragedia di Superga. Oltre a quanto emerso attraverso i social media, il Club ha infatti individuato altri tre soggetti che si sono resi protagonisti di questo gesto oltraggioso". Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus torna sui fatti del derby contro il Torino che hanno portato quattro tifosi bianconeri a ricevere il Daspo per 1 anno per far fatto il gesto dell'aeroplano che si schianta al suolo, scimmiottando la strage di Superga. "Juventus si è fin da subito attivata, collaborando con le forze dell'ordine per individuare e identificare i responsabili. Il Club, infatti, condanna con fermezza ogni manifestazione e comportamento di oltraggio e discriminazione, riaffermando ancora una volta che non c'è spazio per tali gesti dentro e fuori dal campo, all'interno di tutti gli ecosistemi bianconeri. Per questo motivo, una volta avvenuta l'identificazione da parte delle forze dell'ordine, Juventus ha deciso di applicare nei loro confronti il "Gradimento" ai sensi del "Codice di Condotta", che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate", si legga nel comunicato. "Ancora una volta, si sono rivelati fondamentali il sistema di videosorveglianza all'avanguardia dell'Allianz Stadium - che comprende le telecamere di sicurezza multifocali Panomera, deterrente efficace contro comportamenti contrari ai valori del Club - e la tempestiva collaborazione con le forze dell'ordine, grazie alla quale è stato possibile individuare e identificare i responsabili", conclude il club bianconero.

Ultimi video

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

00:38
MCH BOCA-TALLERES MCH

Boca-Talleres Cordoba 2-0: doppietta di Merentiel

04:07
Inter-Milan 0-1: gli highlights

Inter-Milan 0-1: gli highlights

02:07
Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

02:11
Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

01:07
Verona-Parma 1-2: gli highlights

Verona-Parma 1-2: gli highlights

02:51
Bartesaghi: "Un sogno che avevo fin da bambino"

Bartesaghi: "Un sogno che avevo fin da bambino"

02:30
Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

02:33
Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

00:38
MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

01:20
DICH GILARDINO PRE SASSUOLO 23/11 DICH

Gilardino: "Sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva"

01:46
DICH GROSSO PRE PISA 23/11 DICH

Grosso: "Conosciamo i nostri obiettivi e lottiamo per raggiungerli il prima possibile"

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

00:50
MCH WOLFSBURG-LEVERKUSEN MCH

Il Bayer è l'anti-Bayern: risolta la pratica Wolfsburg in meno di mezz'ora

00:36
MCH ARRIVO GIOCATORI APPIANO INTER MCH

Inter verso il derby: i giocatori ad Appiano

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:24
Milan, Gimenez vicino al rientro. Athekame fuori un mese
 Torino, Allianz Stadium
11:09
Juventus-Torino: divieto di accesso allo Stadium per 4 tifosi dopo il gesto dell’aeroplano
10:48
Champions, il francese Letexier arbitra Atletico-Inter. Kavanagh per l'Atalanta
10:24
Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto ma deve migliorare con le piccole"
09:35
Rimpianti per il Cagliari, adesso calendario in salita