Juve, Allegri: "Ho detto ad Agnelli che resto"

16/04/2019

"Quando arrivi in questa fase della stagione se hai tutta la rosa è meglio - ha proseguito Allegri - Purtroppo sono mancati a lungo Khedira, Douglas Costa e Cuadrado, Chiellini ha problemi e paghi a distanza ravvicinata. Kean ha dato profondità ma De Jong ha avuto più libertà e preso possesso. Una volta sull'1-0 è arrivato subito l'1-1, come ad Amsterdam. Sono situazioni da evitare, c'era da tenere l'1-0 e far passare tempo, anche a livello psicologico sarebbe cambiato tutto. Non è stato così, merito dell'Ajax. Hanno giocatori forti, a noi è mancata un po' di pazienza in certe fasi". E ancora: "Ronaldo ci ha dato molto durante la stagione. Quando giochi un quarto di finale serve la rosa a disposizione, per giocarsela bisogna essere al meglio. E' da un mese e mezzo che recuperiamo giocatori, anche con l'Atletico eravamo in emergenza. Oggi la difesa ha fatto una bella partita, tutti bene per 50 minuti poi ci siamo disuniti andando in bocca a loro. Abbiamo tanti giovani che devono fare esperienza e lavoreremo per questo". E ancora sul futuro: "Resto alla Juve, ma ne riparleremo in sede ufficiale".