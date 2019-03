Juve-Ajax, David Endt scalda i quarti: "Nel '96 erano dopati, vogliamo la vendetta"

19/03/2019

Dopo la clamorosa rimonta contro l'Atletico Madrid, la Juventus nel prossimo turno di Champions League affronterà l’Ajax nei quarti di finale (Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci). Anche se i Lancieri sono la squadra rivelazione della competizione dopo aver eliminato il Real Madrid segnando 4 gol al Bernabeu, il sorteggio per i bianconeri è stato benevolo e inoltre la doppia sfida europea con gli olandesi rimanda al passato e a dolci ricordi per la Vecchia Signora, che ha alzato l’ultima coppa proprio contro l'Ajax nel maggio del 1996 a Roma. Quella sera allo stadio Olimpico c'era anche David Endt, ex centrocampista poi divenuto anche team manager dell'Ajax, che in vista dei quarti di finale ha acceso la sfida con alcune dichiarazioni che fanno molto discutere: "Abbiamo voglia di vendetta per quella finale del ’96 - ha detto a Radio Kiss Kiss - la Juve di allora si dimostrò essere forse un po' dopata, brucia ancora aver perso così".