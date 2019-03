Sollievo Juve: ecco perché Ronaldo non sarà squalificato

19/03/2019

Cristiano Ronaldo è sotto accusa per il gestaccio in Juventus-Atletico ma per la Juve ci sono buone notizie: la decisione arriverà giovedì 21 marzo ma per il portoghese dovrebbe arrivare soltanto una multa. Nell'apertura dell'inchiesta la Uefa cita infatti l'articolo 11, comma 'b' e 'd' del proprio regolamento disciplicare: il primo riguarda la "violazione delle regole base della condotta", il secondo "il discredito portato al calcio e alla Uefa".

La Uefa non fa alcun riferimento all'articolo 15, che punisce la "provocazione agli spettatori" e che prevede la squalifica automatica. Per Ronaldo dunque la sanzione più probabile è una multa, magari più cara rispetto ai 20 mila euro rimediata dal tecnico dell'Atletico Simeone nella gara di andata contro i bianconeri al Wanda Metropilitano. Al ritorno il portoghese ha 'restituito' los huevos al Cholo ma, a differenza sua, si è rivolto alla curva che ospitava i sostenitori dei Colchoneros e poi non si è mai scusato. In Spagna la polemica per il gesto si è ulteriormente infiammata quando il canale 'Vamos' ha mostrato anche un labiale con gli insulti di CR7 in spagnolo. Le parole di mister Allegri ("Se squalificano tutti quelli che hanno esultato in campo e in tribuna dopo il 3-0...") e del vicepresidente Nedved sulla questione ("Non penso che verrà squalificato. Bisogna capire certe emozioni, secondo me non ha fatto nulla di male"), lasciano intravedere fiducia in casa Juve sull'esito della vicenda. Grande attesa, dunque, ma tutto lascia pensare che contro l'Ajax CR7 ci sarà.