Inter-Real Madrid, classico d'Europa: una sfida leggendaria da 56 anni

LA STORIA

Tutto è iniziato con il botto: la finale di Coppa dei campioni del 1964. L'Inter di Herrera, con un super Mazzola, batte 3-1 il grande Real di Puskas, Di Stefano e Gento e si porta a casa il trofeo più importante. E' l'inizio di una serie di sfide spettacolari, decisive, polemiche e leggendarie che hanno attraversato i decenni. Negli anni '60, per esempio, nerazzurri e blancos si ritrovano ancora in Coppa dei campioni nella stagione '65-'66 (con il Real Madrid che si guadagna nel doppio confronto la finale, poi vinta) e nei quarti del '66-'67, con l'Inter che questa volta passa il turno, andando in semifinale, per poi perdere l'atto conclusivo a Lisbona con il Celtic Glasgow.

Dopo un decennio di pausa arrivano le semifinali, sempre nella coppa più prestigiosa, del 1981. Sconfitti due a zero al Bernabeu, i nerazzurri sfiorano l'impresa a San Siro ma non vanno più in là della vittoria con un solo gol di scarto, firmato dal capitano Bini. Due stagioni dopo tocca alla Coppa delle Coppe. Quarti di finale: 1-1 a Milano e 2-1 al Bernabeu con Santillana (che diventerà l'incubo dei tifosi dell'Inter) grande protagonista. Passano ancora due stagioni e questa volta il classico europeo va in scena per la Coppa Uefa. Semifinali '84-'85: trionfo nerazzurro a San Siro, firmato Brady e Altobelli, e rimonta pazzesca del Real in casa. Un 3-0 con il solito Santillana (doppietta) a comparire sui titoli dei giornali del giorno dopo. Ma questa, soprattutto, sarà ricordata come la partita della biglia che colpisce Bergomi senza che il ricorso dell'Inter venga accolto dall'Uefa.

Una beffa che si ripete l'anno dopo. Sempre Coppa Uefa, ancora semifinali e ancora trionfo nerazzurro all'andata a Milano (3-1). Al ritorno solita rimonta dei blancos, questa volta ai supplementari, con un 5-1. Inutile dire di chi siano le due reti dell'extra-time. Ovviamente di Santillana. Alla fine del decennio successivo (nel 1998), la partitissima torna in Champions, questa volta nella fase a gironi. L'Inter, che aveva perso l'andata in trasferta per due a zero, si qualifica alla fase successiva con uno splendido 3-1, impreziosito dalla doppietta di Roberto Baggio.

In vista della sfida da dentro o fuori di questa edizione, ci sono i precedenti delle partite a San Siro che vedono i nerazzurri vincenti in 5 partite su 7 (con 2 pareggi). Il passato non conta ma in certi casi può essere di buon auspicio.