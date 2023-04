Inter, Marotta tranquillizza Inzaghi: "Il futuro non dipende da una partita"

PARLA L'AD

Il dirigente nerazzurro ha parlato prima della sfida contro il Benfica: "Gratificante essere qui, c'è fiducia"

L'Inter di Simone Inzaghi è impegnata nei quarti di finale di Champions League 12 anni dopo l'ultima volta e l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha raccontato di un ambiente fiducioso nonostante le difficoltà in campionato che hanno messo in bilico la posizione del tecnico. "Il presente e il futuro non possono essere condizionati da una partita - ha commentato prima di Benfica-Inter il dirigente -. L'Inter ha sempre la pressione addosso di dover far sempre bella figura. Cerchiamo la via giusta".

La sfida di Lisbona contro il Benfica è un quarto di finale di Champions League che manca da tantissimo tempo: "Essere qui è gratificante - ha ribadito a Mediaset Infinity -, ci arrivamo per essere protagonisti. L'avversario è di tutto rispetto, ma le motivazioni hanno un ruolo fondamentale e sono fiducioso perché la squadra è carica".

In campionato l'Inter fa fatica mentre in Europa sta facendo grandi cose: "Siamo altalenanti solo in Serie A, ma una grande squadra dovrebbe essere continua in ogni competizione. Nelle coppe stiamo facendo bene, ma Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro e anche in Serie A sono convinto che ritroveremo la strada giusta".