Inter-Liverpool, era rigore di Bastoni su Wirtz? Cesari: "È un rigorino"

L'esperto moviolista di Mediaset dice la sua sul rigore che ha regalato tre punti al Liverpool in casa dell'Interdi Martino Cozzi
Il rigore assegnato al Liverpool nella sfida di Champions League con l'Inter è destinato a far discutere. Richiamato al VAR per una trattenuta di Bastoni su Wirtz in area di rigore, il direttore di gara, il tedesco Zwayer, ha deciso di assegnare il tiro dal dischetto trasformato successivamente da Szoboszlai. Una decisione che non trova d'accordo Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset: "È il classico 'rigorino'. Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all'UEFA. Le decisioni che 'imbruttiscono' il calcio e fanno precipitare la categoria arbitrale nel baratro".
Andando più nello specifico, Cesari aggiunge: "Può una 'tirata' di pochissima entità della durata di centesimi di secondo far cadere all’istante un calciatore? Certamente no. A scoppio ritardato sì e, con un intervento VAR inopportuno e fuori luogo, si fischia il penalty. La decisione di campo di Zwayer era corretta. Si gioca. Insomma un bel 'pasticcio' che l'UEFA cercherà di archiviare velocemente".