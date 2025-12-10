Inter-Liverpool, era rigore di Bastoni su Wirtz? Cesari: "È un rigorino"

Il rigore assegnato al Liverpool nella sfida di Champions League con l'Inter è destinato a far discutere. Richiamato al VAR per una trattenuta di Bastoni su Wirtz in area di rigore, il direttore di gara, il tedesco Zwayer, ha deciso di assegnare il tiro dal dischetto trasformato successivamente da Szoboszlai. Una decisione che non trova d'accordo Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset: "È il classico 'rigorino'. Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all'UEFA. Le decisioni che 'imbruttiscono' il calcio e fanno precipitare la categoria arbitrale nel baratro".