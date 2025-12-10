Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
PAROLA ALL'ESPERTO

Inter-Liverpool, era rigore di Bastoni su Wirtz? Cesari: "È un rigorino"

L'esperto moviolista di Mediaset dice la sua sul rigore che ha regalato tre punti al Liverpool in casa dell'Inter

di Martino Cozzi
10 Dic 2025 - 08:15
1 di 6
© dal web
© dal web
© dal web

© dal web

© dal web

Il rigore assegnato al Liverpool nella sfida di Champions League con l'Inter è destinato a far discutere. Richiamato al VAR per una trattenuta di Bastoni su Wirtz in area di rigore, il direttore di gara, il tedesco Zwayer, ha deciso di assegnare il tiro dal dischetto trasformato successivamente da Szoboszlai. Una decisione che non trova d'accordo Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset: "È il classico 'rigorino'. Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all'UEFA. Le decisioni che 'imbruttiscono' il calcio e fanno precipitare la categoria arbitrale nel baratro".

Leggi anche

L'Inter non ci sta: "Un rigore incredibile, se fischiano falli così...". E persino Van Dijk...

Andando più nello specifico, Cesari aggiunge: "Può una 'tirata' di pochissima entità della durata di centesimi di secondo far cadere all’istante un calciatore? Certamente no. A scoppio ritardato sì e, con un intervento VAR inopportuno e fuori luogo, si fischia il penalty. La decisione di campo di Zwayer era corretta. Si gioca. Insomma un bel 'pasticcio' che l'UEFA cercherà di archiviare velocemente".

inter
liverpool
rigore
bastoni
florian wirtz
graziano cesari
moviola

Ultimi video

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

00:33
DICH NERES SU BENFICA DICH

Neres: "Questo nuovo modulo mi ha dato più fiducia, allo stadio Da Luz per vincere"

00:37
DICH CONTE SU MOURINHO DICH

Conte: "Mourinho? Il suo curriculum parla chiaro, contento di incontrarlo"

01:03
DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

01:45
DICH KALULU PRE PAFOS DICH

Kalulu "Le sconfitte sono lezioni per andare avanti"

01:21
DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

01:35
DICH SPALLETTI SU ATTACCO DICH

Spalletti: ""Attacco? I numeri finora non sono quelli desiderati"

03:44
DICH MOURINHO PRE NAPOLI OK

Mou: "Non mi fate ridere con i giocatori che mancano al Napoli..."

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

I più visti di Champions League

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

Dal gol annullato al Liverpool al rigore reclamato dall'Inter e a quello dato ai Reds: la moviola

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

Polveriera Liverpool: Salah litiga con Slot e non viene convocato per l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:51
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
23:17
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola
22:09
Calcio a 5, Betsson Sport nuovo sponsor dell'ASD Roma 1927 Futsal
22:01
Inter, doppio infortunio muscolare per Calhanoglu e Acerbi
21:33
Inter, incredibile: si fa male anche Acerbi