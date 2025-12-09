Logo SportMediaset

Calcio
INTER

Inter furiosa, Mkhitryan e Zielinski: "Un rigore incredibile, se fischiano falli così..."

Arbitro e Var decidono clamorosamente il match di Champions contro il Liverpool

09 Dic 2025 - 23:56
© Getty Images

© Getty Images

L'Inter non ci sta: no, perdere con un rigore così non è accettabile. La decisione dell'arbitro tedesco Felix Zwayer, richiamato al Var per una lieve trattenuta di Bastoni su Wirtz, con il giocatore dei Reds che si tuffa senza ritegno, ha permesso al Liverpool di passare a San Siro con il conseguente penalty calciato da Szoboszlai. Una review difficilmente comprensibile, per usare un eufemismo. Di certo, tenuto conto anche di come lo stesso Var aveva sorvolato su un tocco di mano di Van Dijk su un tiro di Bisseck nel corso nel primo tempo (questo sì un fallo da rigore!), qualcosa che non può non lasciare perplessi: "Fa male perdere una partita del genere, poi non si può spiegare un rigore così. Dobbiamo lavorare di più, guardare avanti e cercare di cambiare le cose" il commento laconico di Mkhitaryan.

Champions, dal gol annullato al Liverpool al rigore reclamato dall'Inter e a quello dato ai Reds: la moviola

1 di 6
© dal web
© dal web
© dal web

© dal web

© dal web

Parole pressoché identiche, nel contenuto, quelle di Zielinski: "Purtroppo se fischiano questi falli allora saranno tutti rigori tra poco". E persino Van Dijk stesso si è mostrato dubbioso, senza riuscire a dare una spiegazione: "L'arbitro lo ha dato - ha commentato con un mezzo sorriso l'olandese - diciamo che penso che il gol che ci ha annullato doveva essere convalidato, per cui...".

Ingenuità Bastoni, Szoboszlai regala il successo di rigore ai Reds

inter
champions
liverpool
rigore

