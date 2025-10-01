Inter, Lautaro uomo dei record: primo nerazzurro a segnare in sette edizioni di Champions

L'attaccante argentino condivide l'impresa con i migliori giocatori europei
© Getty Images
Lautaro Martinez è già nella storia dell'Inter. Segna da sette edizioni consecutive di Champions, come solo tre colleghi di altissimo livello come Mbappé, Haaland e Griezmann hanno saputo fare, e come nessun nerazzurro prima di lui aveva fatto. Con la doppietta allo Slavia sono 23 i gol messi a segno nella competizione europea per club più importante, dei 159 totali in maglia nerazzurra. Nove dei quali realizzati nella scorsa stagione, quella terminata con la sfortunata finale di Monaco.
Tutto questo dopo essere entrato nella top five dei marcatori dell'Inter di tutti i tempi. E' successo solo sabato scorso, a Cagliari quando ha raggiunto quota 117 reti in Serie A, superando Sandro Mazzola e piazzandosi al quinto posto solitario nella classifica dei goleador di sempre con la maglia nerazzurra in campionato. Davanti a lui restano soltanto Meazza, Lorenzi, Nyers e Altobelli, un bel mix di leggende interiste.
Non c'era contro l'Ajax, al debutto europeo stagionale, ma si è rifatto appena ha potuto riassaporare la musichetta della Champions con una doppietta in cui ha messo in mostra la sua voglia di gol. Prima andando in pressing sulla costruzione bassa dello Slavia e poi facendosi trovare pronto sul cross di Bastoni. Per sperare in una stagione di alto livello, insomma, bisogna passare da lui.
