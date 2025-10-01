Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
INTER

Inter, Lautaro uomo dei record: primo nerazzurro a segnare in sette edizioni di Champions

L'attaccante argentino condivide l'impresa con i migliori giocatori europei

01 Ott 2025 - 08:38
© Getty Images

© Getty Images

Lautaro Martinez è già nella storia dell'Inter. Segna da sette edizioni consecutive di Champions, come solo tre colleghi di altissimo livello come Mbappé, Haaland e Griezmann hanno saputo fare, e come nessun nerazzurro prima di lui aveva fatto. Con la doppietta allo Slavia sono 23 i gol messi a segno nella competizione europea per club più importante, dei 159 totali in maglia nerazzurra. Nove dei quali realizzati nella scorsa stagione, quella terminata con la sfortunata finale di Monaco. 

Tutto questo dopo essere entrato nella top five dei marcatori dell'Inter di tutti i tempi. E' successo solo sabato scorso, a Cagliari quando ha raggiunto quota 117 reti in Serie A, superando Sandro Mazzola e piazzandosi al quinto posto solitario nella classifica dei goleador di sempre con la maglia nerazzurra in campionato. Davanti a lui restano soltanto Meazza, Lorenzi, Nyers e Altobelli, un bel mix di leggende interiste.

Non c'era contro l'Ajax, al debutto europeo stagionale, ma si è rifatto appena ha potuto riassaporare la musichetta della Champions con una doppietta in cui ha messo in mostra la sua voglia di gol. Prima andando in pressing sulla costruzione bassa dello Slavia e poi facendosi trovare pronto sul cross di Bastoni. Per sperare in una stagione di alto livello, insomma, bisogna passare da lui. 

Leggi anche

L'Inter è tornata: il turnover funziona alla grande, Chivu blinda la difesa e cala il poker

inter
lautaro
champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro: passo lento ma col sorriso

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

I più visti di Champions League

DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

Kylian Mbappé, 60 gol

Mbappé, la tripletta vale il sorpasso a Muller: i top marcatori della storia della Champions

Pagelle Inter: Thuram è arrembante, Calhanoglu e Acerbi impeccabili. E Pio Esposito...

Juventus contro il Villarreal senza Bremer e Thuram: entrambi non convocati

Lo Slavia si fa male da solo, l'Inter resta a punteggio pieno con super-Lautaro e Dumfries

Conte affronta lo Sporting in emergenza: "Poco tempo per recuperare. Sarà un anno complicato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:21
Inter, Thuram: "Infortunio? Non è super grave, sto bene"
22:30
Liverpool, Ekitike torna sull'espulsione: "Gesto stupido, migliorerò"
22:18
Atalanta: Bellanova e Kossounou infortunati col Bruges
22:17
Bruges, Hayen: "Compromesso tutto con un errore"
21:46
Turchia, Montella: "Puntiamo ai Mondiali, sono ottimista"