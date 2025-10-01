Inter, Lautaro uomo dei record: primo nerazzurro a segnare in sette edizioni di Champions

Lautaro Martinez è già nella storia dell'Inter. Segna da sette edizioni consecutive di Champions, come solo tre colleghi di altissimo livello come Mbappé, Haaland e Griezmann hanno saputo fare, e come nessun nerazzurro prima di lui aveva fatto. Con la doppietta allo Slavia sono 23 i gol messi a segno nella competizione europea per club più importante, dei 159 totali in maglia nerazzurra. Nove dei quali realizzati nella scorsa stagione, quella terminata con la sfortunata finale di Monaco.