Inter, Lautaro: "I ragazzi hanno dimostrato di valere tanto, onorando la maglia"

"Volevo calciare di sinistro ma c'era tanta gente in mezzo e così ho deciso di cambiare piede. Marcus mi la lasciato una grandissima palla. È stato un bel gol e soprattutto importante perché è servito a sbloccare la partita". Parole di capitan Lautaro dopo la grande vittoria dell'Inter a Monaco di Baviera contro il Bayern nell'andata dei quarti di finale di Champions League. "Abbiamo parlato tantissimo con i ragazzi dopo Parma, non è stata una buona gara - ha proseguito il Toro - Dobbiamo lasciare indietro quello che abbiamo fatto a Parma e prendere quello che abbiamo fatto stasera. È stata una partita completa in tutti gli aspetti, carattere, qualità, intensità, sono contento e felice. In un grandissimo stadio e contro una grande squadra, i ragazzi hanno dimostrato di valere tanto, onorando questa maglia. Al ritorno dobbiamo giocare con la stessa personalità e qualità, oggi abbiamo tolto loro tanto possesso e hanno sofferto. Ma dobbiamo recuperare velocemente, pensare al campionato, perché abbiamo tante partite davanti", ha concluso.