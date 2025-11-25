Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
VERSO ATLETICO-INTER

Inter, Lautaro: "Abbiamo già voltato pagina ma dopo il derby questa partita è importante. Io sono tranquillo"

Il capitano nerazzurro alla vigilia della trasferta con l'Atletico: "La squadra sta bene"

25 Nov 2025 - 19:57

La delusione per la sconfitta nel derby è già alle spalle. Parola di capitano. "Meritavamo di più nel derby ma abbiamo voltato pagina - le parole di Lautaro Martinez alla vigilia della trasferta di Champions League dell'Inter in casa dell'Atletico Madrid - L'Atletico è un avversario di grande valore, sappiamo quanto sia importante questa partita dopo domenica. Cosa cambia tra campionato e Champions? Prima si diceva che segnavo solo in campionato e non in Champions, adesso dicono il contrario. Io sono tranquillo con me stesso, lavoro per dare gioie ai tifosi". E ancora: "Sono convinto che questa squadra sta bene, è forte. Siamo pronti e proveremo a portare i punti in Italia perché è molto importante farlo per noi. La sconfitta dell'anno scorso? Quella partita è il passato, ci ha fatto imparare tanto. Con Julian Alvarez ci sentiamo spesso. Sono contento di come aiuta il suo club e come aiuta la nazionale”. A Sky: "In quest'ultimo periodo ci sta mancando qualcosa, ci questo ci fa preoccupare un po' perché la prestazione c'è sempre. Nei momenti difficili la squadra viene fuori, dovremo prestare attenzione ai dettagli che faranno la differenza".

Leggi anche

Chivu fa visita all'Atletico di Simeone: "La squadra è viva, ci siamo sempre rialzati dopo un ko"

champions league
inter
lautaro martinez

Ultimi video

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

01:04
DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

01:13
DICH LAUTARO VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Lautaro: "Nel derby meritavamo di più ma abbiamo voltato pagina"

00:49
DICH PALLADINO VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Palladino: "Voglio rivedere l'Atalanta del secondo tempo di Napoli"

00:31
DICH SCAMACCA VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Scamacca: "A Napoli ho fatto gol io, siamo stati uniti ed è fondamentale"

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

I più visti di Champions League

Bodo è già imbiancata, neve senza sosta: ecco perché si gioca alle 21 e non alle 18

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Bodo-Juve nel gelo: allerta meteo e forte rischio neve, la situazione

Guardiola si scusa per la lite col cameraman: "Quando l'ho rivista- mi sono sentito in imbarazzo"

MCHE ALLENAMENTO JUVE AL FREDDO MCH

Juve "in maschera" per allenarsi al freddo

Juve al bivio Champions: col Bodo obbligatorio vincere, ma la rivoluzione Spalletti deve attendere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:11
Kings League, concluse le Home & Away Finals: i Porcinos FC sono i campioni d’Europa
20:05
Serie B; 4 giocatori squalificati dopo ultima giornata
19:19
Real Madrid, Mastantuono verso il rientro
18:43
Juve Stabia-Bari, vietata vendita biglietti ai tifosi baresi
18:26
Youth League, Napoli supera Qarabag 2-0