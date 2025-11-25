Inter, Lautaro: "Abbiamo già voltato pagina ma dopo il derby questa partita è importante. Io sono tranquillo"

La delusione per la sconfitta nel derby è già alle spalle. Parola di capitano. "Meritavamo di più nel derby ma abbiamo voltato pagina - le parole di Lautaro Martinez alla vigilia della trasferta di Champions League dell'Inter in casa dell'Atletico Madrid - L'Atletico è un avversario di grande valore, sappiamo quanto sia importante questa partita dopo domenica. Cosa cambia tra campionato e Champions? Prima si diceva che segnavo solo in campionato e non in Champions, adesso dicono il contrario. Io sono tranquillo con me stesso, lavoro per dare gioie ai tifosi". E ancora: "Sono convinto che questa squadra sta bene, è forte. Siamo pronti e proveremo a portare i punti in Italia perché è molto importante farlo per noi. La sconfitta dell'anno scorso? Quella partita è il passato, ci ha fatto imparare tanto. Con Julian Alvarez ci sentiamo spesso. Sono contento di come aiuta il suo club e come aiuta la nazionale”. A Sky: "In quest'ultimo periodo ci sta mancando qualcosa, ci questo ci fa preoccupare un po' perché la prestazione c'è sempre. Nei momenti difficili la squadra viene fuori, dovremo prestare attenzione ai dettagli che faranno la differenza".