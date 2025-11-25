Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve: hanno raggiunto Bodo in auto

La tempesta di neve che si è abbattuta su Bodo ha provocato forti ritardi a chi cercava di raggiungere la Norvegia, Juventus compresa. L'aeroporto della città norvegese per qualche ora è risultato inagibile con nessun aereo che è riuscito ad atterrare. Tra questi, anche quello di Damien Comolli e Giorgio Chiellini: il Director of Football Strategy e l'amministratore delegato della Juventus sono inizialmente rimasti bloccati in Svezia e hanno dovuto raggiungere la Norvegia in auto. La loro presenza alla sfida di Champions League contro il Bodo Glimt non è mai stata in discussione.