Calcio

Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve: hanno raggiunto Bodo in auto

25 Nov 2025 - 20:56
© Getty Images

© Getty Images

La tempesta di neve che si è abbattuta su Bodo ha provocato forti ritardi a chi cercava di raggiungere la Norvegia, Juventus compresa. L'aeroporto della città norvegese per qualche ora è risultato inagibile con nessun aereo che è riuscito ad atterrare. Tra questi, anche quello di Damien Comolli e Giorgio Chiellini: il Director of Football Strategy e l'amministratore delegato della Juventus sono inizialmente rimasti bloccati in Svezia e hanno dovuto raggiungere la Norvegia in auto. La loro presenza alla sfida di Champions League contro il Bodo Glimt non è mai stata in discussione. 

Bodo è già imbiancata, neve senza sosta: ecco perché si gioca alle 21

1 di 10
© X
© X
© X

© X

© X

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

01:04
DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

01:13
DICH LAUTARO VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Lautaro: "Nel derby meritavamo di più ma abbiamo voltato pagina"

00:49
DICH PALLADINO VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Palladino: "Voglio rivedere l'Atalanta del secondo tempo di Napoli"

00:31
DICH SCAMACCA VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Scamacca: "A Napoli ho fatto gol io, siamo stati uniti ed è fondamentale"

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

21:33
Lazio: lesione per Cataldi
21:24
Roma: Dybala ci prova già per Midtjylland, Gasp decide domani
21:08
Arbitro 17enne aggredito da calciatore sul campo in Calabria
Andrea Cambiaso
21:06
Juventus, Andrea Cambiaso raggiunge le 100 presenze
21:03
Juventus, Chiellini: "Stasera crocevia decisivo nel percorso"