Juventus, Chiellini: "Stasera crocevia decisivo nel percorso"

"E' una partita importante, è un crocevia decisivo: una vittoria sarebbe un bello slancio in Champions e non solo": così il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, in vista della sfida contro il Bodo Glimt. "Le condizioni per giocare ci sono, ho giocato in condizioni peggiori, e in campo penseremo solo a vincere perché il resto sono solo chiacchiere, l'importante è essere arrivati qui - dice ai microfoni di Sky a proposito delle condizioni meteorologiche che hanno reso molto difficoltoso il viaggio dall'Italia insieme all'amministratore delegato Comolli - e sappiamo che il Bodo ha fatto grandi risultati in casa negli ultimi anni, avremo in campo diversi giocatori che hanno giocato meno ma c'è bisogno della loro freschezza".