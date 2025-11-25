Logo SportMediaset

Calcio

Roma: Dybala ci prova già per Midtjylland, Gasp decide domani

25 Nov 2025 - 21:24

Domani alle 15 la rifinitura pre Midtjylland che dirà a Gasperini se Paulo Dybala potrà essere convocato già giovedì sera in Europa League. Da ieri il calciatore ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo, aumentando progressivamente i carichi di lavoro e le risposte del campo sono state positive. L'attaccante ha già dato disponibilità ad essere aggregato al gruppo e spera dunque di essere convocato dal tecnico giallorosso. A Trigoria, però, nessuno vuole rischiare di affrettare i tempi, per questo le riserve saranno sciolte domani. Ci sarà, invece, domenica, sempre all'Olimpico, ma contro il Napoli, in una gara decisiva per restare al vertice della Serie A. Stesso discorso vale per Leon Bailey, come Dybala di nuovo aggregato alla squadra da ieri. Senza l'argentino, il tecnico della Roma dovrebbe puntare sull'attacco composto da Pellegrini e Soulé dietro Ferguson, questo perché Baldanzi è fuori dalla lista Uefa e non potrebbe fare il 'falso nove', come a Cremona.

