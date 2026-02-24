STASERA INTER-BODO

Inter, la spinta di San Siro per la grande rimonta. E in tribuna ci sarà Ronaldo

In 65mila al Meazza per sostenere i nerazzurri contro il Bodo

24 Feb 2026 - 09:02
© Getty Images

© Getty Images

Certe notti serve tutto il sostegno possibile. E allora, senza che sia stata necessaria una chiamata da parte dell'Inter, il popolo nerazzurro è pronto a spingere la squadra nella missione rimonta sul Bodo e riempirà San Siro come nelle serate più importanti. Sugli spalti del Meazza sono previsti 65mila tifosi e altri 10mila, tanti sono i biglietti ancora disponibili, potrebbero aggiungersi in extremis. La missione rimonta è complicata ma non impossibile e dopo il gelo norvegese è facile prevedere una sfida molto calda. E d'altronde queste sono proprio le partite da Inter, quelle in cui è necessario scovare anche le risorse più nascoste pur di raggiungere l'obiettivo. 

Gli ottavi di Champions, tra l'altro, sono una necessità: ballano parecchi soldi, circa 18 milioni, e sono soldi cui il club non può e non vuole rinunciare. E allora per la remuntada, proprio come nella scorsa stagione contro Bayern e Barcellona, la spinta di San Siro potrebbe essere determinante. Tra i tifosi ce ne sarà anche uno particolare che sarebbe servito moltissimo in campo: in tribuna è prevista la presenza di Ronaldo il Fenomeno, che potrebbe essere premiato come leggenda del club, insieme all’ex compagno Vieri, prima della partita.

inter
bodo/glimt
champions league

