Inter, Inzaghi: "Vicini a un grande risultato, non era scontato. Asllani? Puntiamo su di lui"

"Siamo vicini a un grande risultato fatto di grandissime prestazioni. Ci manca ancora un punto, il destino sarà nelle nostre mani. Questo cammino non era scontato ma l'abbiamo voluto, abbiamo fatto sette partite nel modo giusto". Simone Inzaghi applaude la sua Inter dopo la vittoria di Praga contro lo Sparta, che porta i nerazzurri a un punto dal passaggio diretto agli ottavi di Champions League. "Sono molto soddisfatto della prestazione, siamo stati sempre concentrati in una partita molto impegnativa. Ho fatto i complimenti ai ragazzi e sono contento anche per i tifosi, che erano tanti anche stasera. Avevamo chiuso la partita, il fuorigioco di Dimarco è di un tacchetto. Dopo il gol di Lautaro, loro sono rimasti chiusi e non è stato semplice. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e dovevamo fare il secondo gol perché abbiamo creato tante occasioni".