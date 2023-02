Champions League, ottavi di finale: all’Inter il primo round, Porto battuto 1-0

INTER-PORTO 1-0

I nerazzurri superano i portoghesi con la rete di Lukaku nel finale. Espulso Otavio

Lukaku si sblocca e stende il Porto: 1-0 Inter























































LA PARTITA

Vittoria importante per l’Inter, che supera a San Siro il Porto per 1-0. Nei primi dieci minuti di gara pressione molto alta e intensa degli ospiti, che lasciano pochi spazi alla costruzione degli undici di Inzaghi. La prima vera occasione arriva al 13’ ed è per l’Inter, con il colpo di testa di Lautaro (su cross di Dimarco) che termina alto. Cinque minuti più tardi ci prova anche Calhanoglu, con un tiro-cross insidioso respinto in corner. I nerazzurri prendono fiducia con il passare dei minuti, poco prima della mezz’ora Dzeko non riesce a sfruttare il pallone messo in area con il contagiri da Calhanoglu. Al 36’ si fa vedere anche il Porto, con una conclusione potente di Grujic respinta da Onana: Galeno sulla respinta del portiere camerunese non riesce a portare in vantaggio i suoi. I nerazzurri qualche istante più tardi reclamano un rigore, non concesso per un contatto in area ai danni di Darmian. In chiusura di primo tempo Bastoni sfiora il vantaggio, con un colpo di testa sottomisura salvato miracolosamente da Diogo Costa. Al duplice fischio il risultato è fermo sullo 0-0. A inizio ripresa regna ancora l’equilibrio, ci prova Barella al 52’ ma strozza troppo il diagonale destro. La squadra di Conceiçao risponde immediatamente, prima con il tiro di Taremi, poi con la doppia occasione di Sanusi respinta altrettante volte da un super Onana. Il filo dell’equilibrio resta molto sottile, pronto ad essere spezzato da entrambe le squadre: al 72’ Lukaku mette una palla tesa rasoterra in area, con Martinez che in scivolata sfiora l’1-0. La partita cambia al 78’, con gli ospiti che restano in inferiorità numerica per via della doppia ammonizione di Otavio. I nerazzurri ne approfittano e all’86’ trovano l’1-0: Barella crossa dalla destra, Lukaku stacca di testa e colpisce il palo, ma è rapido a fiondarsi sulla ribattuta e ad insaccare con il sinistro. Finisce 1-0, risultato importante per la squadra di Inzaghi, in vista del ritorno in programma per il prossimo 14 Marzo.

LE PAGELLE

Onana 7 – Inizia la partita con due rilanci sbagliati, poi si redime alla grande: rimane sicuro nel primo tempo e regala il doppio miracolo su Sanusi nella ripresa, che salva il risultato in un momento molto delicato della partita.

Lukaku 7 – Romelu è tornato protagonista, sbloccando e decidendo la gara dalla panchina. Subentra restando calmo, ordinato, lucido. È freddissimo a fiondarsi sulla ribattuta dopo il palo colpito e ad insaccare il gol partita.

Diogo Costa 6.5 – Se il Porto è ancora in corsa per la qualificazione lo deve anche e soprattutto al suo portiere: un paio di parate importanti nel primo tempo, compreso il miracolo nel finale della prima frazione su Bastoni.

Otavio 5 – Era stato uno dei più vivaci nella trequarti portoghese, poi la poca lucidità nell’intervento che lascia il Porto in inferiorità numerica nel quarto d’ora finale. Errore grossolano, anche in vista della partita di ritorno.

IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana 7; Skriniar 6 (36’ st. Dumfries sv), Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6.5, Barella 6.5, Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6 (26’ st Brozovic 6), Dimarco 6 (13’ st Gosens 6); L. Martinez 6, Dzeko 6 (13’ st Lukaku 7). A disp.: Handanovic, Cordaz, de Vrij, D’Ambrosio, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Carboni. All.: Inzaghi 6,5

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa 6.5; Joao Mario 6 (47’ st. Borges sv), Pepe 6.5, Marcano 6, Sanusi 6; Grujic 6.5, Uribe 6; Pepê 6, Otavio 5, Galeno 5.5 (6’ st Evanilson 6); Taremi 6.5 (38’ st Wendell sv). A disp.: Ramos, Carmo, Cardoso, R. Conceiçao, Franco, Eustaquio, Folha, Namaso, T. Martinez. All.: S. Conceiçao 5,5

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

Marcatori: 41' st Lukaku

Ammoniti: Dimarco (I), Otavio (P), Pepê (P)

Espulsi: Otavio, per doppia ammonizione (P)

LE STATISTICHE

• Romelu Lukaku ha segnato un gol nella fase ad eliminazione diretta della Champions League per la prima volta dalla sua doppietta con il Man United contro il PSG il 6 marzo 2019.

• Romelu Lukaku è solo il terzo giocatore dell'Inter a segnare due gol da subentrato in una stagione di Champions League, insieme a Roberto Baggio nel 1998-99 (tre gol) e Julio Cruz nel 2005-06 (due).

• Lukaku ha segnato ciascuno degli ultimi due gol dell'Inter in Champions League, entrambi arrivati dopo il minuto 85 di gioco - il precedente vs Viktoria Plzen all’87'.

• L'Inter ha vinto il match d'andata nella fase a eliminazione diretta in Champions League per la prima volta dalla semifinale contro il Barcellona del 20 aprile 2010 (3-1).

• L'Inter ha vinto tre partite casalinghe consecutive senza subire gol per la prima volta in assoluto in Champions League.

• L’Inter ha vinto nove delle sue 10 sfide contro squadre portoghesi in competizioni europee (1N) - l’unica squadra lusitana imbattuta contro i nerazzurri è stata il Boavista nel 1991.

• L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in sette delle 12 gare ufficiali da inizio 2023: nel periodo nessuna squadra italiana ha collezionato così tante clean sheet in tutte le competizioni.

• Le squadre portoghesi hanno ricevuto più cartellini rossi (5: Sporting Lisbona 3, Porto 2) rispetto a quelle di qualsiasi altra nazione in questa Champions League.

• L'Inter ha schierato la sua formazione titolare con l'età media più alta in questa stagione di Champions League (29 anni e 163 giorni).

• Pepe (39 anni e 361 giorni) è diventato il 3° calciatore di movimento più anziano a giocare nella fase a eliminazione diretta di Champions League, dopo Ryan Giggs nel 2014 (40a 123g) e Alessandro Costacurta nel 2006 (40a 2g).