Inter, Inzaghi: "Non abbiamo fatto calcoli, agli ottavi con pieno merito"

Poi qualche considerazione sul poco turnover. "Ho cercato sempre di cambiare nelle ultime partite tra Champions e campionato. A Lecce avevo fatto star fuori qualche giocatore che stasera mi è stato molto utile come Barella, Pavard e Dimarco - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. I giocatori erano tutti pronti". "In attacco abbiamo fatto debuttare un ragazzo giovane che ci ha dato grande soddisfazioni e ha testimoniato il grande lavoro del settore giovanile dell'Inter", ha concluso riferendosi all'ingresso in campo nel finale di De Pieri.