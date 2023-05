Inter, Dimarco: "Te l'avevo promesso, abbiamo rimesso le cose a posto"

© Getty Images

"Te l'ho promesso 20 anni fa a San Siro. Oggi abbiamo rimesso le cose a posto: MILANO SIAMO NOI". Federico DiMarco si è preso la rivincita. L'esterno dell'Inter nel 2003 era allo stadio per quell'euroderby amaro: "Non ho bellissimi ricordi da tifoso interista, però pensare che 20 anni fa ero a vederla e ora ho la possibilità di giocarla è un'emozione incredibile", aveva detto alla vigilia della semifinale di andata. Ora la gioia per la finale di Champions conquistata con la maglia della sua squadra del cuore.